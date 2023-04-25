Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak İstanbulspor beraberliğiyle hüsrana uğrayan Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetim takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Kalan haftalarda toparlanmak için uğraş verecek olan Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı yıldızı İngiltere Premier Lig'de buldu. Transferde kaynak Miguel Crespo'nun satışından elde edilecek. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerde moraller bozuk.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını tepen Kanarya'da büyük bir şok yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Yeniden ayağa kalkmak isteyen Kanarya'da bir diğer gündem maddesi transfer...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Fenerbahçe yönetimi yeni sezon için planlamalarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Takım kadrosunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler için harekete geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

İngiliz yıldızla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, bütçeyi Crespo'nun olası satışından karşılayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Kanarya, Porto ve Sporting Lizbon'un takipte olduğu Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatıp satmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Gelecek para, 27 yaşındaki Loftus-Cheek'e harcanacak.

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