FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!

Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler var.
Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler var.
İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerde moraller bozuk.
Lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını tepen Kanarya'da büyük bir şok yaşanıyor.
Yeniden ayağa kalkmak isteyen Kanarya'da bir diğer gündem maddesi transfer...
Fenerbahçe yönetimi yeni sezon için planlamalarına şimdiden başladı.
Takım kadrosunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler için harekete geçildi.
Kanarya, Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın adaylarını belirlendi.
Sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
Fenerbahçeli kurmaylar, Chelsea'nin orta sahası Ruben Loftus-Cheek'i takibe aldı.
İngiliz yıldızla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, bütçeyi Crespo'nun olası satışından karşılayacak.
Kanarya, Porto ve Sporting Lizbon'un takipte olduğu Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatıp satmaya sıcak bakıyor.
Gelecek para, 27 yaşındaki Loftus-Cheek'e harcanacak.
İngiliz oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.