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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber kazanarak puan farkını 4'e indirmek isteyen sarı-lacivertliler mutlak 3 puan peşinde. Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:00
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlıyor. Kazanarak zirve ile olan puan farkını 4'e indirmek isteyen sarı-lacivertliler mutlak galibiyet peşinde.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

48. RANDEVU
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu.

VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ
Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

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