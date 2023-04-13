Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri Jorge Jesus'un takımdaki geleceği...
Sarı-lacivertliler, sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maç sonrası gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı.
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jorge Jesus, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" dedi.
Bu açıklamalarıyla ilgili de konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.
Jesus, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili son olarak ise Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası konuşmuştu.
Portekizli teknik adam, "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.
Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.
Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.
Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.
Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın da gündeminde olan Jesus'un adı son günlerde sık sık eski takımı Flamengo ile anılmaya başlandı.
Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermişti.
Flamengo'nun Pereira'nın ayrılığı sonrası Jesus ile temas kurduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olurken, Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
JORGE JESUS'UN YERİNE PEDRO MARTINS
GOAL Brasil muhabiri Raisa Simplicio, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması halinde Suudi Arabistan ekibi Al Gharafa'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Pedro Martins'in sarı-lacivertlilerin başına geçebileceğini söyledi.
Haberde Martins'in eski takımı Olimpiakos'a da dönebileceği belirtildi.
PEDRO MARTINS KİMDİR?
Tam adı Pedro Rui da Mota Vieira Martins olan tecrübeli çalıştırıcı, 17 Temmuz 1970'te Portekiz'de dünyaya geldi.
Antrenörlük kariyerine 2004 yılında Vitoria Setubal'de başlayan Martins, Porto ve Belenenses'te de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.
Teknik direktörlük kariyerine Uniao Lamas'ta başlayan Portekizli teknik adam; Lusitania Lourosa, Espinho, Maritimo B, Maritimo, Rio Ave, Vitoria Guimaraes ve Olimpiakos'u da çalıştırdı.
52 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Katar ekibi Al-Gharafa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Martins, 4 sezon çalıştırdığı Olimpiakos ile 3 Yunanistan Ligi şampiyonu olurken, 1 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı.