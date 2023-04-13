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Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli çalıştırıcının eski takımı Flamengo'ya geri döneceği konuşulurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Raisa Simplicio, Jorge Jesus'un ayrılması halinde Fenerbahçe'nin başına geçecek ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 18:59
Mert Kılıç
Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri Jorge Jesus'un takımdaki geleceği...

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Sarı-lacivertliler, sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maç sonrası gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jorge Jesus, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Bu açıklamalarıyla ilgili de konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Jesus, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili son olarak ise Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası konuşmuştu.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Portekizli teknik adam, "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın da gündeminde olan Jesus'un adı son günlerde sık sık eski takımı Flamengo ile anılmaya başlandı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermişti.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Flamengo'nun Pereira'nın ayrılığı sonrası Jesus ile temas kurduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olurken, Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

JORGE JESUS'UN YERİNE PEDRO MARTINS

GOAL Brasil muhabiri Raisa Simplicio, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması halinde Suudi Arabistan ekibi Al Gharafa'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Pedro Martins'in sarı-lacivertlilerin başına geçebileceğini söyledi.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Haberde Martins'in eski takımı Olimpiakos'a da dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

PEDRO MARTINS KİMDİR?

Tam adı Pedro Rui da Mota Vieira Martins olan tecrübeli çalıştırıcı, 17 Temmuz 1970'te Portekiz'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Antrenörlük kariyerine 2004 yılında Vitoria Setubal'de başlayan Martins, Porto ve Belenenses'te de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

Teknik direktörlük kariyerine Uniao Lamas'ta başlayan Portekizli teknik adam; Lusitania Lourosa, Espinho, Maritimo B, Maritimo, Rio Ave, Vitoria Guimaraes ve Olimpiakos'u da çalıştırdı.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek

52 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Katar ekibi Al-Gharafa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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