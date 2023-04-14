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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan lig yarışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların önceden de gündeminde gelen Chelsea'li yıldızda flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 08:46
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürdüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Sarı-kırmızılılarda bir yandan lig mücadelesi devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Öte yandan Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Football London'ın haberine göre; yeniden yapılanma içine giren Chelsea, Christian Pulisic'in sezon sonunda ayrılmasına izin verilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

24 yaşındaki sağ kanat devre arasında sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Ayrıca Manchester United ve Newcastle'ın ilgi odağı oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

ABD'li sağ kanadın, sözleşmesi gelecek sezon bitiyor ve Chelsea, gelecek tekliflere göre karar verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Galatasaray'ın da yeniden Pulisic için devreye girmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Genç futbolcu bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?

18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı. Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için yeniden devrede!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro...

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