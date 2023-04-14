GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey oynamak istediği ligi açıkladı!

Galatasaray'ın başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Galatasaray'ın başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
22 yaşındaki Fransız oyuncu, en son yapılan piyasa değeri güncellemesinde en çok değer kazanan Süper Lig futbolcusu oldu.
Sacha Boey, kariyeriyle ilgili Transfermarkt'a konuştu. İşte röportajdan öne çıkanlar..
Seni Galatasaray'a transfer olmaya ikna eden ne oldu?
Zaten Galatasaray, Türkiye'de de olsa büyük bir Avrupa kulübü. Proje belliydi. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir. Geçen sezon sakatlığım nedeniyle olmadı. Eylül 2021'de diz arkası yırtığı oldu. Ama ondan önce gerçekten çok iyi gidiyordu.
Geçen yaz kulüpten ayrılabilirdin. Fikrini değiştirmene ne sebep oldu?
Hazırlık döneminde özellikle sakatlıklarım konusunda Galatasaray, benden pek memnun değildi. Ancak sezon başındaki başarılı performansımdan dolayı beni tutmak istediler. Ben iyiydim ve takım da iyiydi, bu yüzden kaldım. Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleri gayet açıktı, "İyiysen oynarsın". Ve o zamandan beri düzenli oynuyorum.
Galatasaray dışında Fransa Milli Takımı da hedeflerin bir parçası mı?
Fransa Milli Takımı, her oyuncu için çok büyük önem taşımaktadır. Ama kulübüme odaklanmaya devam edeceğim. Çünkü milli takıma odaklanırsam, bir noktada beni yavaşlatabilir. Çağrılmazsam üzülürüm. Bu yüzden kulübümle ilgili olan her şeyin yolunda gitmesini tercih ederim. Ve bir gün çağrılırsam, çok mutlu olurum.
Sonraki hedefin 5 Büyük lig mi? (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A)
Evet. Süper Lig, bana çok şey kattı ve deneyim kazanmamı sağladı. Ama her zaman daha yükseği hedeflemek lazım. En iyi olmak için en iyilerle oynamalısınız. Bu yüzden daha iyi bir lige geri dönmek hedeflerimden biri. Hedeflerim için bunu yapmam gerekecek.
Peki "olmak istediğin oyuncu" ne olurdu?
Avrupa'nın 5 büyük liginden tanınan modern ve eksiksiz bir sağ bek olmak istiyorum. Şu an Türkiye'de gösterdiğim performansı aynı seviyede tekrarlayabilirsem, insanlar bana aynı gözle bakmayacak. Ama her şeyden önce ilerleyebileceğim ve gelişebileceğim bir projeye odaklanıyorum.
Hangi ligler seni en çok cezbediyor? Özellikle biri var mı?
Evet. Premier League. Birçok oyuncu için bu bir hayal. Agresif bir oyuncu olarak benim profilime uyan bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundesliga'da da bekler, İngiltere'deki gibi kontratak yapıyor. İleri giden, savunma ve mücadele yapan oyuncular var. Bunu seviyorum ve en iyi performans gösterdiğim yer orası. İyi bir defans oyuncusuyum, bu seviyede kendimi çok geliştirdim. Ancak kaçırdığım istatistikler olsa bile (25 maçta 2 asist) iyi bir kontratak oyuncusu olabilirim. Sezon bitmeden bunları artırmak istiyorum. Bu benim kişisel hedeflerimden biri.
Son Süper Lig güncellemesi itibariyle piyasa değerin 11 milyon euro'ya çıktı. Bu da seni en değerli 6. Fransız sağ bek yapıyor. Bunu göz önünde alırsak Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te yer alma şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her şey gelecek sezon oynayacağım lige ve benim için nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak. Ama kendime hiçbir şeyi yasaklamıyorum. Sınırım yok. İmkansız olduğunu düşünmüyorum. Futbolda her şey mümkün.