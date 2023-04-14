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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, sarı-lacivertli takımla henüz sözleşme uzatmadı. Başta Beşiktaş olmak üzere Avrupa'dan talipleri olan Sloven yıldızla önümüzdeki hafta kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 11:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Takvim'de yer alan habere göre işi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Bunun yanında özellikle Beşiktaş'ın da Zajc ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi Fenerli kurmayları fazlasıyla rahatsız etmişe benziyor.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

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3.5 milyon Euro'ya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Fenerbahçe yönetimi, performansından memnun olduğu ve sorunsuz bir oyuncu olarak gördüğü Miha Zajc'la yeniden sözleşme imzalamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

ZAJC BU SEZON NE YAPTI?

Sloven oyuncu bu sezon toplam 27 maçta sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

28 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol, 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Zajc bu maçlarda 1275 dakika süre buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Zajc'ın Jorge Jesus tarafından fazla süre bulamaması oyuncuyu düşündüren konuların başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Sloven oyuncunun görüşmede bunu da dile getireceği iddia edildi.

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