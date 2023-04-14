FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı.
Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı.
Takvim'de yer alan habere göre işi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak.