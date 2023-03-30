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Attila Szalai'den dikkat çeken açıklama! "Galatasaray'ın maçları..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, zirve yolundaki Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 13:46 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 14:11
Attila Szalai'den dikkat çeken açıklama! "Galatasaray'ın maçları..."

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, zirve yolundaki Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

SZALAI'NIN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Bana göre iyi bir yoldayız şu anda. Geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı. Önemli 3 puanlar elde ettik. Milli ara öncesi Alanyaspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Değerli bir 3 puandı. Derbiye odaklandık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umuyorum ki 3 puanla hazırlanacağız.

"FUTBOLDA SİSTEM HER ŞEY DEMEK DEĞİLDİR"

Bana göre sistem her şey anlamına gelmiyor. Nasıl oynayacağımıza hocamız karar veriyor. Bunlar temel sistemler ama maç içerisinde oyun tarzınız değişebilir. Bizler şu anda rakibimize yönelik olarak en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık ama bu maç için iyi hazırlanıyoruz. 3'lü veya 4'lü defans oynamak önemlidir ama futbolda sistem her şey demek değildir. Ofansif ve defansif olarak farklı varyasyonları maç içinde deneyebilirsiniz.

"RAKİBİMİZİ İYİ BİR ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

Beşiktaş'ın çok güçlü yanlarını biliyoruz. Hücumda kaliteli oyunculara sahipler. Sadece Beşiktaş'ın özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı açıklamayacağım ama rakibi iyi bir şekilde analiz ettik. Hazırlıklarımızı maça kadar tamamlamış olacağız.

"GALATASARAY'IN MAÇLARIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmiyoruz. Elbette puan sıralamasına bakıyoruz ama önceliğimiz kendi oyunumuz. Hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki kendimizi adayarak istediğimiz sonuca erişeceğiz.

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