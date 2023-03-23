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FENERBAHÇE ZENIT MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euro 2024 Elemeleri sebebiyle verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Depremzedelere yardım amacı ile düzenlenen maçın bilet fiyatları da belli oldu. Fenerbahçe, kazanarak 27. haftada oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde kendisini hazır tutmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:00
FENERBAHÇE ZENIT MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zenit maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve bağış gücünü arttırmak amacıyla Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü 19:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL
Maraton Alt Tribün: 100 TL
Kale Arkaları: 50 TL

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇINI CANLI İZLE

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