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FENERBAHÇE HABERLERİ: Pes etmeyen asi ruh! Sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile bambaşka

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 18. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a son derece etkisiz bir futbolla 3-0 mağlup olmuştu. İki takım arasındaki puan farkı 4'e çıkarken bu mağlubiyetin olumsuz bir hava yaratması da bekleniyordu. Ancak Jorge Jesus önderliğinde yeniden toparlanan Kanarya, zorlu şartlara rağmen pes etmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Pes etmeyen asi ruh! Sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile bambaşka

Süper Lig'de sezonun 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a silik bir futbolla 3-0 kaybetmişti. İki takım arasındaki puan farkı 4'e çıkarken bu mağlubiyetin bir travma yaratması da bekleniyordu. Ancak Jorge Jesus önderliğinde yeniden toparlanan Kanarya zorlu şartlara rağmen pes etmedi. Neydi o zorlu şartlar? Galatasaray maçlarını Fenerbahçe'den önce oynuyordu. Ve hepsini kazanarak yoluna devam ediyordu. Kanarya en ufak bir tökezlemede rakibinin daha da gerisinde kalacaktı. Ancak sarılacivertliler bunun gerçekleşmesine izin vermedi.

7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray yenilgisi sonrasında çıktığı 7 maçın 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece Adana Demirspor le deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı. Son hafta Cimbom, Konyaspor'a kaybederken Kanarya hata yapmadı. Yenik duruma düşmesine rağmen Alanyaspor'a mağlup etti. Maç eksiğiyle puan farkını 6'ya çekti. Aslan'ın BAY geçtiği haftada da kazanırsa fark 3'e kadar inmiş olacak. Pes etmeyen asi ruhlu Fenerbahçe gözünü şampiyonluğa dikti.

Fenerbahçe bu sezon 2.25 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Normalde bu şampiyonluk ortalamasından yukarıda.

8 haftadır maçlarını lider Galatasaray'dan sonra oynadı.

Rakibi her kazandığında takımın üzerine ek baskı bindi.

Sarılacivertliler geri de düşseler geri adım atmadılar.

Sonunda Galatasaray'ın takıldığı haftada farkı indirdiler.

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