Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından takımdaki bir başka yıldız isimle daha sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 19:16
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Fenerbahçe'de sevindirici bir başka gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Altay Bayındır ile bir türlü anlaşamayan Kanarya, pürüzleri giderdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Milli kaleci, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Sarı-lacivertlilerde sözleşme yenileme problemi yaşayan bir isim daha bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Miha Zajc, Jorge Jesus'un gelişi ile kenara çekildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Sloven yıldız, sarı-lacivertlilerin sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Ancak Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Fenerbahçe, yıldız orta saha ile yeni sözleşme imzalandığını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 kez giyen Slovak oyuncu, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Zajc'ın piyasa değeri ise 5.5 milyon euro olarak biliniyor.

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