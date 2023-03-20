TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından sıra onda! Yeni sözleşmeyi imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Son olarak milli takım arası öncesi oynanan Alanyaspor maçında 3 puanla buluşan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile farkı azalttı.
Fenerbahçe'de sevindirici bir başka gelişme daha yaşandı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Altay Bayındır ile bir türlü anlaşamayan Kanarya, pürüzleri giderdi.
Milli kaleci, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde sözleşme yenileme problemi yaşayan bir isim daha bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Miha Zajc, Jorge Jesus'un gelişi ile kenara çekildi.
Sloven yıldız, sarı-lacivertlilerin sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermişti.
Ancak Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.
Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu.
Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.
Fenerbahçe, yıldız orta saha ile yeni sözleşme imzalandığını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklayacak.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 kez giyen Slovak oyuncu, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Zajc'ın piyasa değeri ise 5.5 milyon euro olarak biliniyor.