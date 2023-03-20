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Kurgular mağlup Fenerbahçe galip

Sarı-lacivertliler devrede “Sisteminize yazıklar olsun” açıklaması yaptı. Maç bitiminde ise “Yaşananların hesabını soracağız” dediler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kurgular mağlup Fenerbahçe galip

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ın yenildiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenerek puan farkını aşağı çekmek istiyordu. Maçın başında Efthimis Koulouris'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, ikinci devrede açıldı. Enner Valencia'nın 2 penaltı golüyle öne geçen Kanarya'da son sözü Emre Mor söyledi. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Galatasaray ile puan farkını 6'ya çekti. Kanarya eksik maçını kazandığı taktirde fark 3'e inecek.

DEVRE ARASI AÇIKLAMA
Hakem kararları çok konuşuldu. F.Bahçe, Rossi'nin sayılmayan golündeki ofsaytla alakalı devre arasında bir açıklama yaptı. "Sisteminize yazıklar olsun. Milyonların gözü önünde F.Bahçe'yi doğruyorsunuz. Çizgileri belirsiz, VAR'ınızla hakeminizle görüyoruz ki F.Bahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız. Bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun" dediler. Maç sonu "İptaller, kurgular mağlup, Fenerbahçe galip. Sisteminiz sizin olsun. Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" ifadelerini kullandılar.

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