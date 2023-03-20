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Arda’ya tanıdık talip

Fenerbahçe'de Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. 18 yaşındaki genç yıldızın son talibi Fransa'dan Marsilya oldu. Fransız hommedumatch'in haberine göre; G.Saray'ın eski hocası Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya, Sevilla maçında hayran kaldığı Arda'yı takımında istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Arda’ya tanıdık talip
Fenerbahçe'de Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. 18 yaşındaki genç yıldızın son talibi Fransa'dan Marsilya oldu. Fransız hommedumatch'in haberine göre; G.Saray'ın eski hocası Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya, Sevilla maçında hayran kaldığı Arda'yı takımında istiyor.
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