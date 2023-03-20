Arda’ya tanıdık talip

Fenerbahçe'de Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. 18 yaşındaki genç yıldızın son talibi Fransa'dan Marsilya oldu. Fransız hommedumatch'in haberine göre; G.Saray'ın eski hocası Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya, Sevilla maçında hayran kaldığı Arda'yı takımında istiyor.
Fenerbahçe'deArda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. 18 yaşındaki genç yıldızın son talibi Fransa'dan Marsilya oldu. Fransız hommedumatch'in haberine göre; G.Saray'ın eski hocası Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya, Sevilla maçında hayran kaldığı Arda'yı takımında istiyor.