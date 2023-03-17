Haberler Fenerbahçe Sopron Basket 62-82 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Final Four'da!

Sopron Basket 62-82 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Final Four'da!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Çeyrek Final ikinci maçında Sopron Basket’i deplasmanda 82-62 mağlup ederek adını Final Four’a yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 21:44
Sopron Basket 62-82 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Final Four'da!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Çeyrek Final ikinci maçında Sopron Basket'i deplasmanda 82-62 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip evindeki ilk maçı da 82-62 kazanmıştı.

SALON: Novomatic Arena

HAKEMLER: Gvidas Gedvilas, Goran Sljivic, Petar Pesic

SOPRON BASKET: Borondy 2, Brooks 21, Epoupa, Fegyverneky 3, Magbegor 15, Czukor 3, Kunek 8, Stankovic 6, Turner 4

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Iagupova 6, McBride 6, Messeman 16, Stewart 25, Vandersloot 9, Merve Aydın 2, Olcay Çakır 6, Alperi Onar 2, Sabally 8, Stokes 2, Raca

1'İNCİ PERİYOT: 19-32
İLK YARI: 38-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-65



DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU | 17 Mart 2023 Süper Lig puan durumu nasıl, lider hangi takım? İşte 26. hafta sıralaması
17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...
Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
Avrupa onu izledi! Devlerin Ferdi yarışı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı!
F.Bahçe Zenit ile hazırlık maçına çıkacak!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! 21:57
Fenerbahçe Final Four'da! Fenerbahçe Final Four'da! 21:44
Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:38
Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! 21:21
Toroğlu: G.Saray deplasmanda daha iyi! Toroğlu: G.Saray deplasmanda daha iyi! 21:05
Başakşehir'de Karagümrük mesaisi başladı! Başakşehir'de Karagümrük mesaisi başladı! 21:01
Daha Eski
Naci Ünüvar Türkiye'yi seçti! Naci Ünüvar Türkiye'yi seçti! 20:55
Berkan Kutlu'dan G.Saray'a kötü haber Berkan Kutlu'dan G.Saray'a kötü haber 20:53
G.Saray Ahmet Çalık'ı unutmadı! G.Saray Ahmet Çalık'ı unutmadı! 20:41
G.Saray'da kırmızı kart beklentisi! İşte o pozisyon G.Saray'da kırmızı kart beklentisi! İşte o pozisyon 20:33
Zeynep Yetgil şampiyon oldu! Zeynep Yetgil şampiyon oldu! 20:29
F.Bahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı! F.Bahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı! 19:51