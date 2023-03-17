Sopron Basket 62-82 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Final Four'da!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Çeyrek Final ikinci maçında Sopron Basket'i deplasmanda 82-62 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekip evindeki ilk maçı da 82-62 kazanmıştı.
SALON: Novomatic Arena
HAKEMLER: Gvidas Gedvilas, Goran Sljivic, Petar Pesic
SOPRON BASKET: Borondy 2, Brooks 21, Epoupa, Fegyverneky 3, Magbegor 15, Czukor 3, Kunek 8, Stankovic 6, Turner 4
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Iagupova 6, McBride 6, Messeman 16, Stewart 25, Vandersloot 9, Merve Aydın 2, Olcay Çakır 6, Alperi Onar 2, Sabally 8, Stokes 2, Raca
1'İNCİ PERİYOT: 19-32
İLK YARI: 38-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-65