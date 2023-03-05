FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
VALENCIA 'DALYA' DEDİ
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıktı.
Fenerbahçe formasıyla dalya yapan deneyimli forvet, 100. maçını da boş geçmedi.
Mücadelenin henüz başında sahneye çıkan Valencia, 6. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
EN BAŞARILI SEZONU
Süper Lig'deki ilk sınavını 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında veren Valencia, takımdaki 3. sezonunda en başarılı dönemini yaşıyor.
Bu sezon 20 lig maçında 23 gole imza atan Valencia, 12 yıl sonra Fenerbahçe'de 20 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.
İlk sezonda 35 maçta 13 gol atan Valencia, ikinci sezonunda ise 33 kez terlettiği çubuklu formayla 7'si lig, toplam 13 gol kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon bir maçta hat-trick, bir maçta da 4 gole imza atan Valencia 23 golle gol krallığında zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.
SEZON SONUNDA AYRILACAK MI?
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"
33 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullandı.
İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU
Enner Valencia'nın Fenerbahçe'de sergilediği performans İspanya basınında da kendine yer buldu.
"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYEBİLECEK TEK İSİM"
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS'ta yer alan haberde, "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." ifadelerine yer verildi.