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FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'yi sırtlayan isim olan Enner Valencia, gollerine devam ediyor. Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Yukatel Kayserispor maçını da boş geçmeyen Ekvadorlu yıldız, İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 14:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

VALENCIA 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Fenerbahçe formasıyla dalya yapan deneyimli forvet, 100. maçını da boş geçmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Mücadelenin henüz başında sahneye çıkan Valencia, 6. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

EN BAŞARILI SEZONU

Süper Lig'deki ilk sınavını 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında veren Valencia, takımdaki 3. sezonunda en başarılı dönemini yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Bu sezon 20 lig maçında 23 gole imza atan Valencia, 12 yıl sonra Fenerbahçe'de 20 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

İlk sezonda 35 maçta 13 gol atan Valencia, ikinci sezonunda ise 33 kez terlettiği çubuklu formayla 7'si lig, toplam 13 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

Süper Lig'de bu sezon bir maçta hat-trick, bir maçta da 4 gole imza atan Valencia 23 golle gol krallığında zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

SEZON SONUNDA AYRILACAK MI?

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"

33 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'de sergilediği performans İspanya basınında da kendine yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia İspanya'da gündem oldu! "Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek"

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYEBİLECEK TEK İSİM"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS'ta yer alan haberde, "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." ifadelerine yer verildi.

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