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Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Isak Vural'ın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Isak Vural, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiralandı. Hammarby'den yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:05
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Isak Vural'ın yeni takımı

Fenerbahçe'de genç oyuncular kiralanmaya devam ediyor. Emre Demir'in Samsunspor'a geçici transferinin gerçekleşmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Isak Vural'ı İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiraladı.

Hammarby Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Orta saha mevkisinde forma giyen Isak Vural, 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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