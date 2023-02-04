Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Isak Vural'ın yeni takımı

Fenerbahçe'de genç oyuncular kiralanmaya devam ediyor. Emre Demir'in Samsunspor'a geçici transferinin gerçekleşmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Isak Vural'ı İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiraladı.

Hammarby Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Orta saha mevkisinde forma giyen Isak Vural, 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.