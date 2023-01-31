Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'den Jesus ve Premier Lig itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde açıklamalarda basının karşısına geçti. Sarı lacivertlilerin yeni yıldızından flaş itiraflar geldi. 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Jorge Jesus ve gelecekte oynamak istediği lig hakkında konuştu.



Oosterwolde'nin sözleri;

Jayden Oosterwolde: "Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim."

"Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra tekrar görmüş oldum. Taraftar, bu camia için çok büyük bir güç.''

"Fenerbahçe'den ilk teklifi duyduğumda şok olmuştum. Böyle bir teklif beklemiyordum."

"Jorge Jesus'tan çok fazla şey öğreneceğime kuşkum yok. Kendimi göstermek istiyorum. Hayalim Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda oynamak."

"Buraya gelmeden önce menajerim ve ailem ile görüştüm benim için en iyi takımın Fenerbahçe olduğu kararına vardık."

"Ferdi Kadıoğlu burada harika işler yapıyor."

"14 yaşımdan beri sol bek oynuyorum. Defansif anlamda hızlı ve süratliyim. Beni izlediyseniz, hücumu da sevdiğimi görmüşsünüzdür. İtalya'da defansif yönlerimi güçlendirdim. Hem defans, hem de hücumda iyiyim."

"Kasımpaşa maçında atmosfer çok iyiydi çok heyecanlı bir atmosfer vardı."

"Kasımpaşa maçında 4 gol atan Valencia dikkatimi çekti. Onlarla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Galatasaray ile aramızda 4 puan fark olabilir ama maç maç gidip önümüze bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp her maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız. Taraftarların şampiyonluk beklentisi var, ben de bunu istiyorum."