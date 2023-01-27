Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'ten Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'ten Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, köşe yazısında Arda Güler'e dair kritik yorumlarda bulundu. Bilgiç, Arda Güler'in Fenerbahçe'de ilk seçenek haline geldiğini, Jorge Jesus'un da bunu sözleriyle ima ettiğini vurguladı. İşte o değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

"ARTIK İLK SEÇENEKLERDEN BİRİ"
Ocak ayından sonra Arda Güler'in ilk 11'in bir parçası haline geleceğini söyledim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Ümraniye maçı sonrasında Jorge Jesus'un soru üzerine, "Ona geçen seneden daha fazla dakika verdim" demesi de artık seçeneklerinden birinin Arda haline geldiğini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

"ARDA BİR EKSTRA"
Genç oyuncunun gelişimi konusunda teknik adamların seçimlerine saygı duymak gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Hiçbiri Arda gibi ekstradan mahrum kalmak istemez.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

"TAKIM İYİYKEN KİMSE KONUŞMADI"
Jesus takımının oyun gücüne güvenerek, müthiş bir 25 maç yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Kimse Arda'yı konuşmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Artık Fenerbahçe'yi durdurmayı başaran rakiplerle oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Gaziantep, Rize ve Ümraniye karşılaşmaları direncin boyutunu da ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

"UMARIM BU YÜK AĞIR GELMEZ"
Merkezi çok adamla tutup, takımı kanatlardan gelmeye zorluyorlar ve başarıyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Üstelik 3 maçta da öne geçip, avantajı elde ettikleri halde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gürcan Bilgiç'den Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu! "İlk seçenek..."

Arda Güler artık ilk seçenektir.

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