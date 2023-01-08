Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Migeul Crespo'ya Sevilla'nın ısrarı sürüyor. İşte İspanyol ekibinin yaptığı son teklif... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 17:36
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

3 kulvarda mücadele verecek sarı lacivertlilerde Jesus yönetimden takviye istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken oyunculara teklifler gelmeye de devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

İspanyol ekibi Sevilla'nın Migeul Crespo ısrarı sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Portekizli oyuncu için girişimlerini sürdüren Sevilla, daha önce 8 milyon teklif yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Rakamı az bulan Fenerbahçe teklifi reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Crespo'yu kadrosunda görmek isteyen Sevilla fiyatı 8'den 12'ye çıkarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Crespo 2 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

3 de asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Crespo, teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahadaki güvendiği isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Jorge Jesus, transferde son sözü söyleyen isim olacak.

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