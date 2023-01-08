FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sevilla'nın Miguel Crespo ısrarı sürüyor! İşte son teklif

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk edecek.
Sarı lacivertliler derbiyi kazanarak liderliği eline geçirmek istiyor.
Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk edecek.
Sarı lacivertliler derbiyi kazanarak liderliği eline geçirmek istiyor.
Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
3 kulvarda mücadele verecek sarı lacivertlilerde Jesus yönetimden takviye istedi.
Sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken oyunculara teklifler gelmeye de devam ediyor.
İspanyol ekibi Sevilla'nın Migeul Crespo ısrarı sürüyor.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sevilla, Fransız stoper Loic Bade'nin transferini gerçekleştirdi.
Fransız savunma oyuncusunu renklerine katan Sevilla ekibi Crespo'nun transferini de bitirmek istiyor.
Estadio Deportivo'ya göre, Endilüs ekibi Crespo için fiyat yükseltti.
Portekizli oyuncu için girişimlerini sürdüren Sevilla, daha önce 8 milyon teklif yapmıştı.
Rakamı az bulan Fenerbahçe teklifi reddetti.
Son teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Sevilla, Crespo için son teklifini yaptı.
Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı.
Crespo 2 gol attı.
3 de asist katkısı sağladı.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.
Crespo, teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahadaki güvendiği isimlerin başında geliyor.
Jorge Jesus, transferde son sözü söyleyen isim olacak.