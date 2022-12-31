Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor. Şampiyonluk yolunda kadro derinliği isteyen Portekizli teknik adam orta sahayı işaret etti. Kanarya Crespo'nun alternatifini Premier Lig'de buldu. İşte transferin detayları... (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:37
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Sarı lacivertli yönetim transferde Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Kanarya'da hedefteki bölgelerden birisi de orta saha.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

3 kulvarda mücadele verecek olan sarı lacivertliler orta sahasını genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da yeni sezon için fırsat transferi peşinde koşuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'da forma giyen Danimarkalı merkez orta saha Mathias Jensen'i listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Kanarya bu transfer için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU

2023 Haziran ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Bu sezon Brentford forması ile 21 resmi maça çıkan Mathias Jensen, 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Bu karşılaşmalarda 3 de asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Jensen, 21 resmi maçın 18'inde ilk 11'de forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Merkez orta sahada görev yapan Mathias Jensen'in piyasa değeri şu anda 14 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

MATHIAS JENSEN KİMDİR?
Mathias Jensen, 01 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

180 cm boyunda ve 68 kilo olan Mathias Jensen, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay'dan flaş Jesus sözleri!
Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
Yılbaşında emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Yılbaşı çekilişi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 13:37
Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! 12:47
Bodrumspor Orgill'le imzaladı! Bodrumspor Orgill'le imzaladı! 12:18
Spor Toto 1. Lig'de 11 takım hocasını değiştirdi! Spor Toto 1. Lig'de 11 takım hocasını değiştirdi! 12:16
Altay'dan flaş Jesus sözleri! Altay'dan flaş Jesus sözleri! 12:09
Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme 11:33
Daha Eski
İptal edilen golün konuşmaları ortaya çıktı! İptal edilen golün konuşmaları ortaya çıktı! 11:21
NBA'de gecenin sonuçları! LeBron geceye damga vurdu NBA'de gecenin sonuçları! LeBron geceye damga vurdu 10:55
Ronaldo'yu büyük tehlike bekliyor Ronaldo'yu büyük tehlike bekliyor 10:34
Icardi'nin yeni aşkı Floppy mi? Açıklama geldi Icardi'nin yeni aşkı Floppy mi? Açıklama geldi 10:32
CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük... CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük... 10:18
Josef'ten Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım! Josef'ten Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım! 10:06