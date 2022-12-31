TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mathias Jensen hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli yönetim transferde Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Kanarya'da hedefteki bölgelerden birisi de orta saha.
3 kulvarda mücadele verecek olan sarı lacivertliler orta sahasını genişletmek istiyor.
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da yeni sezon için fırsat transferi peşinde koşuyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'da forma giyen Danimarkalı merkez orta saha Mathias Jensen'i listesine aldı.
Kanarya bu transfer için harekete geçti.
MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU
2023 Haziran ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk temas kuruldu.
Sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun şartlarını sordu.
Fenerbahçe'nin bu muhtemel transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği için Mathias Jensen'e bir miktar imza parası vermeyi göze aldığı da gelen haberler arasında.
27 yaşında ve 1.80 boyunda olan Mathias Jensen 1 kez Danimarka Milli Takımı'nda forma giydi.
Sarı-Lacivertliler bu transferle Miguel Crespo'nun olası Sevilla transferi için de önlemini bu şekilde almış olacak.
Bu sezon Brentford forması ile 21 resmi maça çıkan Mathias Jensen, 1 gol attı.
Bu karşılaşmalarda 3 de asist üretti.
Jensen, 21 resmi maçın 18'inde ilk 11'de forma giydi.
Merkez orta sahada görev yapan Mathias Jensen'in piyasa değeri şu anda 14 milyon Euro civarında.
MATHIAS JENSEN KİMDİR?
Mathias Jensen, 01 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
180 cm boyunda ve 68 kilo olan Mathias Jensen, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.
27 yaşındaki oyuncu orta sahada mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor.
Mathias Jensen, İngiltere'nin Brentford takımında forma giymektedir.