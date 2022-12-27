Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Fenerbahçe stoper transferinde Konstantinos Koulierakis ile turnayı gözünden vurmayı hedefliyor.
Fenerbahçe stoper transferinde Konstantinos Koulierakis ile turnayı gözünden vurmayı hedefliyor.
Jesus'un talebi doğrultusunda defans hattına takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Konstantinos Koulierakis için PAOK'un kapısını ikinci kez çaldı.
KONSTANTİNOS KOULIERAKIS İÇİN FENERBAHÇE'DEN BİR HAMLE DAHA
Yunan futbolunun yükselen isimlerinden Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti.
PAOK altyapısında yetişen 19 yaşındaki solak stoper Konstantinos Koulierakis için görüşmeler sürüyor.
FENERBAHÇE TEKLİFİ YÜZDE 25 ARTIRDI
Fenerbahçe, Konstantinos Koulierakis için PAOK'a ilk olarak 4 milyon euro teklif etmişti.
PAOK'un cevabı ise 10 milyon euro olmuştu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmeden sonuç çıkmazken Fenerbahçe, Yunan ekibine yaptığı teklifi yüzde 25 artırdı.
PAOK, KONSTANTINOS KOULIERAKIS İÇİN 10 MİLYON EURODA DİRETİYOR
Fenerbahçe bu kez 5 milyon euro + bonuslar şeklindeki teklifini PAOK'a iletti.
Buna karşın Yunan ekibi 10 milyon euro talebinde diretti.
Akşam'ın haberine göre, bunun üzerine sarı-Lacivertliler, Konstantinos Koulierakis transferini rafa kaldırdı.
TRANSFER DEDİKODULARI ÜZERİNE SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Öte yandan PAOK, transfer dedikodularının ayyuka çıkması üzerine 4 gün önce Konstantinos Koulierakis ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.
KOULIERAKIS KİMDİR?
28 Kasım 2003'te dünyaya gelen futbolcu, Yunanistan'ın Chania şehrinde doğdu.
Konstantinos Koulierakis, sağ ve sol stoperde oynayabiliyor.
Genç savunmacı, kariyerine PAOK'ta başlarken, 2019-20 sezonunda PAOK U17 takımında forma giydi.
Konstantinos Koulierakis, 2021-22 sezonunda PAOK U19 ve PAOK B takımlarında görev aldı.
Sarı lacivertlilerin transfer hedefi olan Konstantinos Koulierakis, 2022-23 sezonunda PAOK A Takımı ile maçlara çıkmaya başladı.
Henüz 18 yaşında olmasına karşın Konstantinos Koulierakis, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tarafından bu sezon sıkça kendine yer buldu.
Konstantinos Koulierakis, PAOK ile Yunanistan Ligi'nde 11 müsabakada rol aldı ve 964 dakika sahada kaldı.
Koulierakis, PAOK'un Yunanistan Kupası son 16 turunda oynadığı PS Kalamata maçında da 32 dakika sahada kaldı.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla, Yunanisan Milli Takımı'na kadar yükseldi. Genç oyuncu, Yunanistan'ın Malta ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.