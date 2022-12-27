Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir süredir PAOK'ta forma giyen Konstantinos Koulierakis ile ilgileniyordu. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki Konstantinos Koulierakis'e dair yeni detaylar ortaya çıktı. Fenerbahçe, Konstantinos Koulierakis transferi için PAOK'a yeni teklif yaptı. Bununla beraber, transfer görüşmelerindeki yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 15:59
Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Fenerbahçe stoper transferinde Konstantinos Koulierakis ile turnayı gözünden vurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Jesus'un talebi doğrultusunda defans hattına takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Konstantinos Koulierakis için PAOK'un kapısını ikinci kez çaldı.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

KONSTANTİNOS KOULIERAKIS İÇİN FENERBAHÇE'DEN BİR HAMLE DAHA
Yunan futbolunun yükselen isimlerinden Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmeden sonuç çıkmazken Fenerbahçe, Yunan ekibine yaptığı teklifi yüzde 25 artırdı.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

PAOK, KONSTANTINOS KOULIERAKIS İÇİN 10 MİLYON EURODA DİRETİYOR
Fenerbahçe bu kez 5 milyon euro + bonuslar şeklindeki teklifini PAOK'a iletti.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Buna karşın Yunan ekibi 10 milyon euro talebinde diretti.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Akşam'ın haberine göre, bunun üzerine sarı-Lacivertliler, Konstantinos Koulierakis transferini rafa kaldırdı.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

TRANSFER DEDİKODULARI ÜZERİNE SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Öte yandan PAOK, transfer dedikodularının ayyuka çıkması üzerine 4 gün önce Konstantinos Koulierakis ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

KOULIERAKIS KİMDİR?
28 Kasım 2003'te dünyaya gelen futbolcu, Yunanistan'ın Chania şehrinde doğdu.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

Koulierakis, PAOK'un Yunanistan Kupası son 16 turunda oynadığı PS Kalamata maçında da 32 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Konstantinos Koulierakis transferi için yeni teklifini yaptı! İşte o gelişme

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla, Yunanisan Milli Takımı'na kadar yükseldi. Genç oyuncu, Yunanistan'ın Malta ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.

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