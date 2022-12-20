Kupa Fener'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda bugün Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak... Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasından önce Süper Lig'i zirvede kapatmış, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da lider tamamlayıp son 16'ya kalmıştı. Hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı grafiği devam ettirip son 16'ya adını yazdırmak... Kanarya, Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçını da kazandı. Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 yenen sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Salernitana'yı da 3-0 mağlup etti.
PEDRO VE ARDA YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Yeni iyileşen Altay ile Ezgjan Alioski'nin de riske edilmesi beklenmiyor. Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez forma giyecek.
HAKEM BAYARSLAN
Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Deniz Caner Özaral üstlenecek. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak... Bayarslan bu sezon 8. haftada oynanan ve golsüz biten Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.