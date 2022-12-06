Haberler Fenerbahçe Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Yerli statüsünü düşünerek savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Samet Akaydın transfer için Adana Demirspor'a istekte bulundu. İşte detaylar... (FB TRANSFERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:27
Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Fenerbahçe'de kış transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Sarı lacivertliler, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer görüşmelerine başladı.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Yönetim, Jorge Jesus'un talebi sonucunda birçok isimle temasa geçmişti.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Portekizli hoca, özellikle savunma hattına takviye yapılması gerektiğini belirtmişti.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Bu doğrultuda harekete geçen Ali Koç ve kurmayları listesini şekillendirmişti.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Kanarya'nın, stoper hattındaki ilk hedefinin ise Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin olduğu bildirilmişti.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Kulübün listesinde olan stoper Samet Akaydin'in Adana Demir yönetimiyle görüşüp izin istediği belirtildi.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

28 yaşındaki savunmacı "Fenerbahçe benim için bir fırsat"

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

"Transferim için kolaylık göstermenizi istiyorum" diyerek izin istedi.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

F.Bahçe Samet için 1.7 milyon euro önermişti.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Başarılı savunmacı, bu sezon Akdeniz ekibinde 13 maça çıktı.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Samet Akaydin, 13 karşılaşmada 1 gol attı.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında bitecek.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Samet'in, güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

1.90 boyundaki defans, kariyerinde Arsinspor, Trabzonspor U17, İdmanocağı, Boluspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, ve Sancaktepe Bld. formaları da giymişti.

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