Samet Akaydin'dan transfer için flaş istek! "Fenerbahçe benim için..."

Fenerbahçe'de kış transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer görüşmelerine başladı.
Yönetim, Jorge Jesus'un talebi sonucunda birçok isimle temasa geçmişti.
Fenerbahçe'de kış transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer görüşmelerine başladı.
Yönetim, Jorge Jesus'un talebi sonucunda birçok isimle temasa geçmişti.
Portekizli hoca, özellikle savunma hattına takviye yapılması gerektiğini belirtmişti.
Bu doğrultuda harekete geçen Ali Koç ve kurmayları listesini şekillendirmişti.
Kanarya'nın, stoper hattındaki ilk hedefinin ise Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin olduğu bildirilmişti.
Kulübün listesinde olan stoper Samet Akaydin'in Adana Demir yönetimiyle görüşüp izin istediği belirtildi.
28 yaşındaki savunmacı "Fenerbahçe benim için bir fırsat"
"Transferim için kolaylık göstermenizi istiyorum" diyerek izin istedi.
F.Bahçe Samet için 1.7 milyon euro önermişti.
Başarılı savunmacı, bu sezon Akdeniz ekibinde 13 maça çıktı.
Samet Akaydin, 13 karşılaşmada 1 gol attı.
Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında bitecek.
Samet'in, güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.90 boyundaki defans, kariyerinde Arsinspor, Trabzonspor U17, İdmanocağı, Boluspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, ve Sancaktepe Bld. formaları da giymişti.