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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile hazırlık maçında kozların paylaşacak. Rayo Vallecano ile Villarreal'i hazırlık maçında yenen Fenerbahçe bu maçtanda galip ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.

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