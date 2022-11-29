Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı.
Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı.
Kanarya, geçen sezon başında Kim Min-Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.
26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği bir sezonun ardından 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.
PARIS YOUNG LEE TRANSFER EDİLDİ
Özellikle Kim Min Jae sonrası Asya pazarına yönelen Fenerbahçe, altyapıya Güney Kore'den kaleci takviyesi yaptı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.
HENÜZ FORMA GİYEMEDİ
16 yaşındaki kaleci bir süredir Fenerbahçe altyapısında idmanlara çıkıyor. Fakat Koreli futbolcunun henüz vize ve lisans işlemleri tamamlanmadığı için takımda forma giyemedi.
KIM'E SORULDU
Fenerbahçe scoutlarının keşfettiği Paris Young Lee için Kim Min-Jae ile de görüşüldüğü ve fikir alındığı kaydedildi.
GUE-SUNG CHO ATAĞI
Kim Min-Jae'nin performansından memnun kalan ve Güney Koreli oyuncunun bonservisinden önemli bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, bu kez de yıldız bir golcü ile temasta…
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Gue-sung Cho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve yakın zamanda resmi teklifini ileteceği belirtildi.
2020 yılında Güney Kore Ligi takımlarından FC Anyang'dan Joenbuk Hyundai takımına 585 bin Euro karşılığında transfer olan Cho, bu sezon 26 maçta 14 gol ve 5 asist üretti.
24 yaşındaki futbolcu toplamda 40 maçta 24 gol ve 5 asist üretti.
RENNES DE İSTİYOR
Güney Kore Milli Takımı'nda 18 maçta 6 golü olan Cho'ya Fransa Ligi ekiplerinden Rennes de talip…
Bilindiği gibi Rennes ile Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında da rakipti.