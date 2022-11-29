Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kim Min-Jae'yi yüksek bir bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Güney Kore pazarındaki yetenekli isimlere ilgilenmeye devam ediyor. Kanarya bu bağlamda, 1 Koreli oyuncuya imza attırdı, 1 golcünün de peşine düştü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 14:18
Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Kanarya, geçen sezon başında Kim Min-Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği bir sezonun ardından 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

PARIS YOUNG LEE TRANSFER EDİLDİ

Özellikle Kim Min Jae sonrası Asya pazarına yönelen Fenerbahçe, altyapıya Güney Kore'den kaleci takviyesi yaptı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

HENÜZ FORMA GİYEMEDİ

16 yaşındaki kaleci bir süredir Fenerbahçe altyapısında idmanlara çıkıyor. Fakat Koreli futbolcunun henüz vize ve lisans işlemleri tamamlanmadığı için takımda forma giyemedi.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

KIM'E SORULDU

Fenerbahçe scoutlarının keşfettiği Paris Young Lee için Kim Min-Jae ile de görüşüldüğü ve fikir alındığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

GUE-SUNG CHO ATAĞI

Kim Min-Jae'nin performansından memnun kalan ve Güney Koreli oyuncunun bonservisinden önemli bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, bu kez de yıldız bir golcü ile temasta…

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Gue-sung Cho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve yakın zamanda resmi teklifini ileteceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

2020 yılında Güney Kore Ligi takımlarından FC Anyang'dan Joenbuk Hyundai takımına 585 bin Euro karşılığında transfer olan Cho, bu sezon 26 maçta 14 gol ve 5 asist üretti.

Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı

24 yaşındaki futbolcu toplamda 40 maçta 24 gol ve 5 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta?
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray o isim için karşı karşıya
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Çatalca TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı 14:18
Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? 14:17
Fırtına'nın hazırlık maçları A Spor'da! Fırtına'nın hazırlık maçları A Spor'da! 13:33
Yabancı sınırı kalkıyor mu? Canlı yayında açıkladı! Yabancı sınırı kalkıyor mu? Canlı yayında açıkladı! 13:04
Beşiktaş'ta şok gelişme! Rezerv Lig'e gönderiliyor Beşiktaş'ta şok gelişme! Rezerv Lig'e gönderiliyor 12:46
Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık Ve karar verildi! Galatasaray'da çifte ayrılık 12:24
Daha Eski
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:14
Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu açıklandı! 12:10
Zeljeznicar - Konyaspor maçı saat kaçta? Zeljeznicar - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:03
Avcı kolları sıvadı! Fırtına'da sistem değişiyor Avcı kolları sıvadı! Fırtına'da sistem değişiyor 11:59
Beşiktaş - F.Bahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:34
Fırtına'nın yıldızı ameliyat oldu Fırtına'nın yıldızı ameliyat oldu 11:14