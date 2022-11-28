Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Joao Pedro, zaman geçtikçe hayal kırıklığına neden olmuştu.
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Joao Pedro, zaman geçtikçe hayal kırıklığına neden olmuştu.
Yıldız golcü, Enner Valencia ve Batshuayi'nin form tutmasıyla beraber, forma bulmakta zorlanmaya başlamıştı.
Bununla beraber Joao Pedro'nun Fenerbahçe'deki serüveninin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.
Pedro'ya İtalyan kulüplerin talip olduğu bilinirken, sarı lacivertlilere dair sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
DIEGO ROSSI'Yİ DE İSTİYORLAR
İtalyan basınında yer alan habere göre Diego Rossi'ye de İtalya'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'nin yıldızı, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu.
Turnuva öncesi geniş kadroda yer alsa da, Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
Buna karşın Rossi'nin transfer pazarı devam ederken, bir İtalyan kulübünün Rossi'yi izlediği aktarıldı.
Haberde Torino'nun, Dünya Kupası için verilen araya kadar ligde sadece 16 gol attığı ve hücum hattında sadece Antonio Sanabria'nın olduğu belirtildi.
Torino'nun bu nedenle, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istediği ve Diego Rossi ile ilgilendiği aktarıldı.
24 yaşındaki futbolcunun, Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşımasının Torino'nun transfer isteğini arttıran bir etken olduğu kaydedildi.
Öte yandan Ivan Juric'in ekibinin Fenerbahçe'den izlediği tek ismin Diego Rossi'yi çok beğendiği ifade edildi.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998'de dünyaya gelen Rossi, Uruguay'ın Montevideo şehrinde doğdu.
1.70 boyundaki Rossi, sol kanatta görev alırken; tercih edilmesi halinde forvette ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.