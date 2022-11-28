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Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerdeki geleceği merak edilen Joao Pedro'nun, ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmezken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Pedro'nun ardından, Diego Rossi'ye de Serie A kulübü talip oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:39
Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Joao Pedro, zaman geçtikçe hayal kırıklığına neden olmuştu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Yıldız golcü, Enner Valencia ve Batshuayi'nin form tutmasıyla beraber, forma bulmakta zorlanmaya başlamıştı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Bununla beraber Joao Pedro'nun Fenerbahçe'deki serüveninin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Pedro'ya İtalyan kulüplerin talip olduğu bilinirken, sarı lacivertlilere dair sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

DIEGO ROSSI'Yİ DE İSTİYORLAR
İtalyan basınında yer alan habere göre Diego Rossi'ye de İtalya'dan talip çıktı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Fenerbahçe'nin yıldızı, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Turnuva öncesi geniş kadroda yer alsa da, Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Buna karşın Rossi'nin transfer pazarı devam ederken, bir İtalyan kulübünün Rossi'yi izlediği aktarıldı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Haberde Torino'nun, Dünya Kupası için verilen araya kadar ligde sadece 16 gol attığı ve hücum hattında sadece Antonio Sanabria'nın olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Torino'nun bu nedenle, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istediği ve Diego Rossi ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

24 yaşındaki futbolcunun, Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşımasının Torino'nun transfer isteğini arttıran bir etken olduğu kaydedildi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Öte yandan Ivan Juric'in ekibinin Fenerbahçe'den izlediği tek ismin Diego Rossi'yi çok beğendiği ifade edildi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998'de dünyaya gelen Rossi, Uruguay'ın Montevideo şehrinde doğdu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

1.70 boyundaki Rossi, sol kanatta görev alırken; tercih edilmesi halinde forvette ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından Diego Rossi'ye de transfer kancası! İtalyan ekibi takibe aldı

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

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