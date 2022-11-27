Fenerbahçe'nin son transferi Ozan Suncak'ın PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Alman ekibi Reutlingen'den transfer ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile yollarını sessiz sedasız şekilde ayırdı. Futbolcunun Sarı-Lacivertli forma ile pozları sosyal medyada yayılırken, oyuncu ile neden yolların ayrıldığı da ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERDİ

Takvim'in haberine göre, futbolcu sosyal medyadan, terör örgütü PKK ile ilgili yapılan bir paylaşıma destek verdi. Bu detaydan sonra Fenerbahçe Kulübü harekete geçti ve geleceğe yatırım olarak transfer edilen futbolcu ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu beğeninin ardından Fenerbahçe Kulübü'ne de sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin oyuncuyu iyi şekilde araştırmadığı vurgusu yaparken, "1 dakika bile barınamaz, burası Fenerbahçe" şeklinde paylaşımlar yaptı. Suncak normal şartlarda 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecekti.

"KENDİSİNE YAZIK ETMİŞ"

Almanya'da birçok kulüpte sportif danışmanlık yapan futbol adamı Ali Adman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Almanya'dayken böyle bir izlenimi yoktu. Benim de böyle bir paylaşıma destek vermesinden haberim yoktu. Kendisine yazık etmiş. İlk kez gördüm. Fenerbahçe de yeni fark etmiş" ifadelerini kullandı.

OZAN SUNCAK KİMDİR?

Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, orta saha bölgesinde görev yapıyor. Suncak, Stuttgart altyapısında yetişti ve Reutlingen U19'da forma giydi. Genç oyuncu, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynama şansı elde etti. 31 Temmuz 2004 yılında dünyaya gelen Suncak'ın Fenerbahçe kariyeri başlamadan bitmiş oldu.