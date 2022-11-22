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Partiyi mahvetti!

Dünya Kupası açıkış maçında attığı golle resital sunan Fenerbahçeli yıldız için methiyele dizildi; "Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Partiyi mahvetti!

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar kalesine 2 gol gönderip ülkesi Ekvador'u zafere taşıyan Valencia'nın performansı dünya spor basınının manşetlerini süsledi. Fenerbahçe'deki skorer kimliğini milli takımda da gösterip kupanın açılışı golünü kaydeden 33 yaşındaki forvet için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

İşte o manşetlerden bazıları:

ESPN: Enner Valencia tarih yazdı. Dünya Kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu.
Yahoo: Harry Kane gol krallığını geri almaya çalışırken Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.
Marca: Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği.
Europa Press: Enner Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi.
Extra: Enner Valencia, Dünya Kupalarında Zico, Romário ve Garrincha ile gol sayısını eşitledi.
AS: Katar'da utanç, Enner resitali.
BBC: Ekvador, Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia sayesinde Katar'ı 2-0 mağlup etti.
UOL: Enner Valencia harika bir giriş yaptı. Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı.
France 24: Ekvador ve Enner Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti.

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