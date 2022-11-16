Kardeşler için TFF’ye

Sarı-lacivertli yönetim Arda Kardeşler'in bir daha kendilerinin maçlarına verilmesini istemiyor. Yönetimin, kısa süre içinde TFF idarecileriyle bir araya gelerek Kardeşler hakkında şikayetlerini iletecekleri öğrenildi. Kardeşler son maçta Joao Pedro'ya iki sarı kart göstererek oyundan atmıştı. Bu sezon Enner Valencia'ya da direkt kırmızı kart çıkarmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim Arda Kardeşler'in bir daha kendilerinin maçlarına verilmesini istemiyor. Yönetimin, kısa süre içinde TFF idarecileriyle bir araya gelerek Kardeşler hakkında şikayetlerini iletecekleri öğrenildi. Kardeşler son maçta Joao Pedro'ya iki sarı kart göstererek oyundan atmıştı. Bu sezon Enner Valencia'ya da direkt kırmızı kart çıkarmıştı.