Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine emin adımlarla devam ediyor.
CRESPO'NUN EŞİNDEN G.SARAY İTİRAFI! 👀
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine emin adımlarla devam ediyor.
CRESPO'NUN EŞİNDEN G.SARAY İTİRAFI! 👀
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak görev almaya başlayan Brezilyalı Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu.
Alex de Souza, antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlamıştı.
Alex, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu aldı.
Brezilyalı teknik adam bu kursun ardından yeni takımına imza attı.
Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları da belli oldu.
Brezilyalı futbol adamının yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu.
İmza töreni 22 Kasım'da düzenlenecek.
Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra konuşan Alex De Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi.
Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.
Sao Paulo B takımını çalıştıran Alex, 8 maçta görev yaptı.
Brezilyalı efsanenin takımı 7 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Alex De Souza, takımıyla maç başına 2.63 puan ortalamasını yakaladı.