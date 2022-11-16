Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu!

Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:32
Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu!

Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra konuşan Alex De Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi.

Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu!

Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu!

Sao Paulo B takımını çalıştıran Alex, 8 maçta görev yaptı.

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