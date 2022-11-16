Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Miguel Crespo hakkında bilmedikleriniz bu haberde. Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a verdiği özel röportajla samimi itiraflarda bulundu. Catarina, Portekizli futbolcu ile nasıl tanıştıklarından, en sevdikleri yemeğe kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

CRESPO İLE NASIL TANIŞTINIZ?

Crespo ve ben, bazı ortak arkadaşlarımızın olduğu ortaokulda tanıştık.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Ancak, sadece birkaç yıl sonra, birbirimize baktığımız bir spor salonunda tekrar buluştuk.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

İSTANBUL'DA EN SEVDİĞİNİZ YER NERESİ?

İstanbul Boğaz'ı hem ben hem de Crespo çok seviyoruz şüphesiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

EN SEVDİĞİNİZ YEMEK NEDİR?

En sevdiğimiz yemek deniz mahsüllü pilav tipik bir Portekiz yemeği olan morina balığı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Kaderin de dediği gibi birbirimizi bulduk.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Ayrıca İkimiz de kahveyi severiz ama buraya geldiğimizden beri çaydan vazgeçemiyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

CRESPO MAÇLARA NASIL HAZIRLANIYOR? GERGİN OLUYOR MU?

Onu hiçbir maçtan önce gergin görmedim, her zaman çok hevesli ve pozitif, her zaman zafere inanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

AİLECEK UNUTAMADIĞINIZ FENERBAHÇE MAÇI?

Şüphesiz geçen sezon Galatasaray'daki maç.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Bizim için çok duygusal ve çok özeldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

FENERBAHÇE TARAFTARINA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Tüm mesajlara yanıt vermenin genellikle imkansız olduğunu belirterek, taraftarların bize gösterdikleri tüm sevgiye teşekkür etmek istiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo'nun nişanlısı Adriana Catarina'dan samimi itiraflar! Galatasaray...

Ancak şunu da belirtmeliyim ki her maçtan sonra Crespo'ya duydukları hayranlığı görmek beni çok mutlu ediyor.

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