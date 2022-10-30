Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe koltuğu korumak istiyor! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe koltuğu korumak istiyor! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Başakşehir galibiyetiyle geçen hafta zirveyi devralan sarı-lacivertli takım, kazanıp koltuğunu korumak istiyor... İstanbulspor ise yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Zorlu müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe koltuğu korumak istiyor! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam İstanbulspor'a konuk oluyor... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Kadıköy'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u da devirip zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 0-3'ten 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

TEK HEDEF 3 PUAN
Teknik direktör Jorge Jesus oyunculardan, Avrupa Ligi'ni şimdilik akıllarından çıkarmalarını istedi. İstanbulspor karşısında da aynı disiplinle mücadele edip, 3 puanı almaları gerektiğini belirtti... Konuk ekipte geçen hafta kendi isteğiyle görevinden ayrılan Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğü Fatih Tekke getirilmişti. Üçüncü kez takımın başına geçen Tekke de Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

4 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR 3 HAFTADIR PUANSIZ
Ligin yeni ekiplerinden olan İstanbulspor son 3 haftayı puansız kapattı... 9. haftada Ankaragücü'ne iç sahada 2-1 yenilen sarı-siyahlılar, 10. haftada Başakşehir'e (D) 2-0, geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor'a (D) 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı 10 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik, 6 yenilgi alan İstanbulspor şu ana dek 8 puan topladı.

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