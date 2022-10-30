Fenerbahçe koltuğu korumak istiyor! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam İstanbulspor'a konuk oluyor... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Kadıköy'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u da devirip zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 0-3'ten 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yerinde.



İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi



TEK HEDEF 3 PUAN

Teknik direktör Jorge Jesus oyunculardan, Avrupa Ligi'ni şimdilik akıllarından çıkarmalarını istedi. İstanbulspor karşısında da aynı disiplinle mücadele edip, 3 puanı almaları gerektiğini belirtti... Konuk ekipte geçen hafta kendi isteğiyle görevinden ayrılan Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğü Fatih Tekke getirilmişti. Üçüncü kez takımın başına geçen Tekke de Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.



4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique forma giyemeyecek.



İSTANBULSPOR 3 HAFTADIR PUANSIZ

Ligin yeni ekiplerinden olan İstanbulspor son 3 haftayı puansız kapattı... 9. haftada Ankaragücü'ne iç sahada 2-1 yenilen sarı-siyahlılar, 10. haftada Başakşehir'e (D) 2-0, geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor'a (D) 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı 10 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik, 6 yenilgi alan İstanbulspor şu ana dek 8 puan topladı.