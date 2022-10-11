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Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek İznik'teki kahvehanede maç izledi

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:08
Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek İznik'teki kahvehanede maç izledi

Fenerbahçe ve Türk Milli Takım'ın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.


İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksek, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Milli futbolcu Yüksek, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.

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