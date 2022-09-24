İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı.
Bu sezon Fenerbahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi.
Üç sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük.