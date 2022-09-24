Haberler Fenerbahçe İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'ye 2020 yazında dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun keşfiyle transfer edilen İsmail Yüksek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli takımın daha öncesinde Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiraladığı 23 yaşındaki orta sahanın transfer ediliş hikayesi de ortaya çıktı. İşte dikkat çeken o detay... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Bu sezon Fenerbahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Üç sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU KAÇIRMADI

Sabah'ın haberine göre Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübü ile masaya oturan Belözoğlu, 65 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirdi.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra gelişmesi için 3 takıma (Balıkesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor) kiralık gönderilen Ismail Yüksek, kamp dönemlerini de boş geçirmedi.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Özel antrenör eşliğinde fitness çalışmaları yapan ve fizik olarak daha da güçlenen 23 yaşırdaki oyuncu, sezon başında Fenerbahçe ile kampa giderken sakat ve eksiklerin fazlalığı sonrasında takımda tutuldu.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Orta sahada hücuma yönelik forma giyen İsmail, Jorge Jesus tarafından 6 numara olarak kullanılmaya başlarken bu dokunuş işe yaradı.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Türkiye – Lüksemburg maçında Orkun Kökçü'nün yerine dahil olan İsmail Yüksek, ilk A Milli maçında golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli ekiple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

23 yaşındaki orta saha bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

İşte İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin hikayesi! Emre Belözoğlu...

Ayrıca Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i başka bir takıma satması halinde Gölcükspor %10 pay alacak

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