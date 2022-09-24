Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmişti.
2022/2023 sezonunda takımı Portekizli çalıştırıcıya emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takımı önemli ölçüde yeniledi.
Joao Pedro, Michy Batshuayi, Luan Peres, Joshua King ve Emre Mor gibi isimlerle sözleşme imzalayan Kanarya, birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve oynadığı futbolla taraftarını mest eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Yeni Crespo'lar ve Kim Min Jae'ler bulmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, umut vaadeden bir golcüyü yakın takibe aldı.
PAULINHO GÜNDEME ALINDI
Jesus'un peşine özel scout taktığı bu isim Portekiz'in CF Estrela takımının gol makinesi Paulinho...
Tam adı Paulo Rafael Pereira Araujo olan 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.
Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle şimdiden Jesus'un beğenisini kazanmış durumda.
Portekizli forvet, futbola Vizela altyapısında başladı.
23 yaşındaki futbolcu, Merelinense altyapısında da forma giydi.
Portekiz'de S.Paio D'Arcos ve Fafe formaların da terleten Paulinho, 2020/2021 sezonunun başında CF Estrela'ya transfer oldu.
Genç forvet, kariyerinde çıktığı 43 maçta 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.86 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.