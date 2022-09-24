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Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi takımı önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek yarıştığı kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Portekiz 2. Ligi'nde forma giyen golcü futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmişti.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

2022/2023 sezonunda takımı Portekizli çalıştırıcıya emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takımı önemli ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Joao Pedro, Michy Batshuayi, Luan Peres, Joshua King ve Emre Mor gibi isimlerle sözleşme imzalayan Kanarya, birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve oynadığı futbolla taraftarını mest eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Yeni Crespo'lar ve Kim Min Jae'ler bulmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, umut vaadeden bir golcüyü yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

PAULINHO GÜNDEME ALINDI

Jesus'un peşine özel scout taktığı bu isim Portekiz'in CF Estrela takımının gol makinesi Paulinho...

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Tam adı Paulo Rafael Pereira Araujo olan 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle şimdiden Jesus'un beğenisini kazanmış durumda.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

PAULINHO KİMDİR?

Paulinho, 21 Eylül 1999 tarihinde Portekiz'in Braga kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Portekizli forvet, futbola Vizela altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

23 yaşındaki futbolcu, Merelinense altyapısında da forma giydi.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Portekiz'de S.Paio D'Arcos ve Fafe formaların da terleten Paulinho, 2020/2021 sezonunun başında CF Estrela'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus özellikle istedi

Genç forvet, kariyerinde çıktığı 43 maçta 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.86 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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