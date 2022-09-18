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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2020 yılında transfer ettiği ancak düzenli olarak forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, Jorge Jesus ile kendini buldu. Jesus'un sarı-lacivertlilerin başına geçmesi sonrası takımın önemli parçalarından biri olan genç oyuncu, piyasa değerini 6.5 kat artırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 08:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Fenerbahçe'ye 2020'de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail, aradığı şansı bulamamış ve önce Balıkesir'e, ardından Adana Demir'e ve Bursa'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Genç futbolcu, bu sezon Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

6'sı Avrupa'da 2'si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa'daki tüm karşılaşmalara 11'de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

23 yaşındaki futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

VERİLEN ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe'ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro'ydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Hürriyet'in haberine göre; Jorge Jesus'un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail, piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

DEĞERİNİ 6.5 KAT ARTIRDI

Genç futbolcu, 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro'ya çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Yıldırım Belediyespor, Gölcükspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor formalarını da terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta 1 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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