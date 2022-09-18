FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda önemli ölçüde değişiklikler yapıldı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda önemli ölçüde değişiklikler yapıldı.
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda birçok transfer gerçekleştiren sarı-lacivertliler, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı başardı.
Joao Pedro, Michy Batshuayi, Ezgjan Alioski, Joshua King ve Luan Peres gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan Kanarya'da sezonun sürprizi İsmail Yüksek oldu.
Fenerbahçe'ye 2020'de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail, aradığı şansı bulamamış ve önce Balıkesir'e, ardından Adana Demir'e ve Bursa'ya kiralanmıştı.
Genç futbolcu, bu sezon Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu.
6'sı Avrupa'da 2'si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa'daki tüm karşılaşmalara 11'de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.
23 yaşındaki futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu.
VERİLEN ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı.
Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe'ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro'ydu.
Hürriyet'in haberine göre; Jorge Jesus'un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail, piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.
DEĞERİNİ 6.5 KAT ARTIRDI
Genç futbolcu, 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro'ya çıkardı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Yıldırım Belediyespor, Gölcükspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor formalarını da terletti.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta 1 gol attı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.