Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları 2. maçında oynayacağı Rennes müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:09 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:19
Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

İŞTE O KADRO

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kızının bebeklik görüntülerini paylaştı! "Refoşum 19 yaşında oldu"
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pazar'a düştü! Kendi etti kendi buldu
Torrent dönüyor mu? Sürpriz gelişme!
Okan Buruk'un stoper tercihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar
Jesus milli takımın başına geçecek mi? F.Bahçe'ye müjde!
KAHRAMANMARAŞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ISPARTA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
IĞDIR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu belli oldu F.Bahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu belli oldu 14:06
Torrent dönüyor mu? Sürpriz gelişme! Torrent dönüyor mu? Sürpriz gelişme! 13:52
Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkacağız | CANLI Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkacağız | CANLI 13:48
Ertelenen Arsenal-PSV maçının tarihi belli oldu Ertelenen Arsenal-PSV maçının tarihi belli oldu 13:31
Okan Buruk'un stoper tercihi... Okan Buruk'un stoper tercihi... 12:51
Gavi imzayı attı! Sözleşmesinde flaş madde Gavi imzayı attı! Sözleşmesinde flaş madde 12:49
Daha Eski
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar 12:48
UEFA'dan Büyük Britanya takımlarının milli marş talebine ret! UEFA'dan Büyük Britanya takımlarının milli marş talebine ret! 12:04
Chelsea hocasından Galatasaray sözleri! Chelsea hocasından Galatasaray sözleri! 11:47
Jesus milli takımın başına geçecek mi? F.Bahçe'ye müjde! Jesus milli takımın başına geçecek mi? F.Bahçe'ye müjde! 11:27
Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 10:59
Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 10:53