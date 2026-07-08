Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Mason Greenwood'un aynı zamanda menajer olan babasının artan talepleri nedeniyle yapılan anlaşmayı şu an için askıya aldı.

Greenwood cephesi anlaşma sağlanan yıllık 4.5 milyon Euro'luk rakamın 1 milyon Euro daha artırılmasını talep etti.