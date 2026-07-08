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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Mason Greenwood'un Roma ile anlaştığı öne sürülürken son olarak sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Greenwood ve Roma arasındaki transfer görüşmelerinde o sebeple pürüz çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 12:02
Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Mason Greenwood ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Transferde hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olan İngiliz yıldız hakkında yeni bir haber daha geldi.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Roma ile senelik 4.5 milyon Euro'dan 5 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcunun transferinde pürüz çıktı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Mason Greenwood'un aynı zamanda menajer olan babasının artan talepleri nedeniyle yapılan anlaşmayı şu an için askıya aldı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Greenwood cephesi anlaşma sağlanan yıllık 4.5 milyon Euro'luk rakamın 1 milyon Euro daha artırılmasını talep etti.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Roma ise Greenwood'un bu isteğini reddetti ve anlaşma askıya alındı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Öte yandan haberde, Roma ile Marsilya'nın 15 Temmuz'a kadar anlaşmayı tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

Transferde yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı

İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncuya Roma'dan daha fazla yıllık ücret teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.

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