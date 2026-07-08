Greenwood'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Görüşmeler askıya alındı
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Mason Greenwood'un Roma ile anlaştığı öne sürülürken son olarak sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Greenwood ve Roma arasındaki transfer görüşmelerinde o sebeple pürüz çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 12:02
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Mason Greenwood'un aynı zamanda menajer olan babasının artan talepleri nedeniyle yapılan anlaşmayı şu an için askıya aldı.
Greenwood cephesi anlaşma sağlanan yıllık 4.5 milyon Euro'luk rakamın 1 milyon Euro daha artırılmasını talep etti.
Roma ise Greenwood'un bu isteğini reddetti ve anlaşma askıya alındı.
Öte yandan haberde, Roma ile Marsilya'nın 15 Temmuz'a kadar anlaşmayı tamamlaması gerektiği vurgulandı.
Transferde yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncuya Roma'dan daha fazla yıllık ücret teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.
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