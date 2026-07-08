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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Arda Turan Shakhtar Donetsk'ten eski öğrencisi olan o isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:34
Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da yönetim, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un transferde sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Takvim'in haberine göre; kadroya bir kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kurmayların, Fulham'ın Brezilyalı yıldızı Kevin'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Transfer için girişimlere başlayan Galatasaray'ın ilerleyen günlerde 23 yaşındaki Sambacı için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Geride bıraktığımız sezonun başında adı yine Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kevin'ı kadrosunda görmek istediği ve genç yıldızın transferine onay verdiği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

TFF'nin belirlediği 10+4 kuralına da uyan Sambacı, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Brezilyalı kanat oyuncusu çalım yeteneğinin yanında ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla da ön plana çıkıyor.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü

Kevin'ın Fulham ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.

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