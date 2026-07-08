Galatasaray'dan Arda Turan'ın eski öğrencisine kanca! İşte transfer formülü
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Arda Turan Shakhtar Donetsk'ten eski öğrencisi olan o isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:34
Transfer için girişimlere başlayan Galatasaray'ın ilerleyen günlerde 23 yaşındaki Sambacı için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da gelen bilgiler arasında.
Geride bıraktığımız sezonun başında adı yine Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kevin'ı kadrosunda görmek istediği ve genç yıldızın transferine onay verdiği de gelen bilgiler arasında.
TFF'nin belirlediği 10+4 kuralına da uyan Sambacı, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı kanat oyuncusu çalım yeteneğinin yanında ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla da ön plana çıkıyor.
Kevin'ın Fulham ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.
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