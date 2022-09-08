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Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı sonrası Lucescu'ya tepki!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırladı. Müsabaka 2-1'lik sonuçla sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 23:03
Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı sonrası Lucescu'ya tepki!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Müsabaka 2-1'lik skorla sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor."

"Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı."

"Dinamo Kiev'in sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama Lucescu'nun maçı iyi analiz etmediğini düşünüyorum."

"Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo Henrique'in taç atışlarında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Aynen böyle oldu."

"Lucescu'yla konuşmadım. Bugün bizi ofansif olarak durdurmak için arka arkaya fauller yaptılar, hakem de buna izin verdi. Bizi durdurmanın en iyi yolunun bu olduğunu düşündü. Maç boyunca 20'den fazla faul yaptılar ve kaleye geldikleri ilk anda ilk şutları gol oldu."

"Şampiyonlar Ligi elemelerinde onları eleyebileceğimizi düşünüyorduk, bugün de o cevabı verdik. Fenerbahçe o güçlü imajını Avrupa'da kaybetti. İlk amacımız bu durumu tekrar tersine çevirmek."

"Dinamo Kiev çok uzun yıllardır birlikte oynuyor, iyi savunma yapıyorlar. Onlara karşı dört defa oynadım, onlara karşı pozisyon üretmek kolay değil. Bugün biz duran toplarda belirleyici olduk."

"Maç sonunda kaleciye 'İstersen bir saat yerde yat, hiçbir önemi yok' demek istedim. "Kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Dinamo Kiev'in buna ihtiyacı yok."

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