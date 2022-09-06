FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
JORGE JESUS NOVAK'I İSTEMİYOR
Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor.
Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Çek defans oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-lacivertliler, Novak ile sözleşme feshi için görüşme halinde...
Haberde, yönetimin Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmı önerilirken, Çek oyuncunun tüm hak edişleri dahil bu sezonki maaşının da tamamını istediği ifade edildi.
KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertilerin Çek futbolcusu kadroda kendine yer bulamadı.
YENİ DURAĞINI DUYURDULAR
Çekya basını Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Filip Novak ile ilgili flaş bir haber yayınladı.
Haberde, Novak'ın yeni adresine dair bilgiler verildi.
Yıldız futbolcu için Süper Lig'den Karagümrük'ün devrede olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca, Çekya takımlarının da devrede olduğu yazıldı.
Filip novak için FC Fastav Zlin ve Jablonec takımlarının devrede olduğu yazıldı.
Ayrıca, tecrübeli futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin yakın bira zamanda duyurabileceği iddia edildi.
32 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.