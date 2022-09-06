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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyunculara bir türlü teklif gelmedi. Bu nedenle Max Meyer ve Steven Caulker'ın sözleşmeleri feshedildi. Sarı-Lacivertliler, Filip Novak'ı da göndermek istiyor. Alacaklarını ve bu sezon ki ücretinin tamamını isteyen 32 yaşındaki Novak ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 10:52 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 10:53
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

JORGE JESUS NOVAK'I İSTEMİYOR

Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Çek defans oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-lacivertliler, Novak ile sözleşme feshi için görüşme halinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Haberde, yönetimin Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmı önerilirken, Çek oyuncunun tüm hak edişleri dahil bu sezonki maaşının da tamamını istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Sarı-lacivertilerin Çek futbolcusu kadroda kendine yer bulamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

YENİ DURAĞINI DUYURDULAR

Çekya basını Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Filip Novak ile ilgili flaş bir haber yayınladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Haberde, Novak'ın yeni adresine dair bilgiler verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Yıldız futbolcu için Süper Lig'den Karagümrük'ün devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Haberde ayrıca, Çekya takımlarının da devrede olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Filip novak için FC Fastav Zlin ve Jablonec takımlarının devrede olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

Ayrıca, tecrübeli futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin yakın bira zamanda duyurabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Filip Novak'ın yeni durağı belli oldu!

32 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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