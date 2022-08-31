Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı ve 1-0'lık mağlubiyetle döndüğü Konyaspor maçı sonrası, yeniden toplanmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Jorge Jesus, Konyaspor maçında kırmızı kart görerek takımını uzun bir süre yalnız bırakan Enner Valencia'yı uyaracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:37
Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili silahı olan Enner Valencia, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 31 Ağusots Çarşamba günü, teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarılacak.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir'deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, "Valencia'yı uyaracak mısınız?" sorusunu, "Bu bizim iç meselemiz.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz" diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Hürriyet'in haberine göre, Salı günü takıma izin veren Jesus'un bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Enner Valencia ile bu pozisyonu konuşması ve oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

SORUMLULUKLARINI HATIRLATACAK

Jesus futbolcusundan bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını, rakip oyuncuları ve hakemi bir kenara bırakıp kendi oyununu oynayarak sorumluca hareket etmesini isteyecek.

DİĞER
Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in makyajsız pozuna övgüler yağdı!
Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi!
F.Bahçe ayrılığı duyurdu! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ada'dan gelecekti! Yıldız stoperden kötü haber
Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi!
GSB KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI
AFAD SON DAKİKA UYARI ❗
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Ajaccio maçı saat kaçta? Montpellier - Ajaccio maçı saat kaçta? 12:16
Angers - Reims maçı saat kaçta? Angers - Reims maçı saat kaçta? 12:09
Mertens'e taraftarlardan tam not! "Bu adam..." Mertens'e taraftarlardan tam not! "Bu adam..." 12:08
Monaco - Troyes maçı saat kaçta? Monaco - Troyes maçı saat kaçta? 12:01
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi 11:56
Göztepe'den orta sahaya flaş hamle! Göztepe'den orta sahaya flaş hamle! 11:42
Daha Eski
Jorge Jesus'tan yıldız isme uyarı geliyor! Jorge Jesus'tan yıldız isme uyarı geliyor! 11:35
Kanser tedavisi gören Haller ilk kez konuştu! "Hedefim..." Kanser tedavisi gören Haller ilk kez konuştu! "Hedefim..." 11:35
Liverpool - Newcastle United maçı saat kaçta? Liverpool - Newcastle United maçı saat kaçta? 11:32
West Ham United - Tottenham maçı saat kaçta? West Ham United - Tottenham maçı saat kaçta? 11:11
Manchester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Manchester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:05
Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! 10:55