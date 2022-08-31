Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya uyarı geliyor!

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili silahı olan Enner Valencia, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 31 Ağusots Çarşamba günü, teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarılacak.
Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir'deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, "Valencia'yı uyaracak mısınız?" sorusunu, "Bu bizim iç meselemiz.
Kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz" diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti.