FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi) İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.

İlk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, avantajını iyi kullanıp seyircisi önünde gruplara adını yazdırmak istiyor.

📌 FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rossi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic



FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

📊 KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.