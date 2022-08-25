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Fenerbahçe 4-1 Austria Wien (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti. İlk maçı Avusturya'da 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, evinde konuk ettiği rakibini 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ile 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 79. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti. Austuria Wien'in tek golünü 45+1. dakikada Martins attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 21:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:00
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gil Manzano düdük çaldı.

İlk maçı Avusturya'da 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, evinde konuk ettiği rakibini 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Fenerbahçe'nin gollerini 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ile 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 79. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Austuria Wien'in tek golünü 45+1. dakikada Martins attı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ!
Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

İRFAN CAN'DAN DUBLE!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanşta yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı ve attığı 2 golle damgayı vurdu.

MERT HAKAN GOLLE DÖNDÜ!
Sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Mert Hakan Yandaş, Austria Wien maçında oyuna sonradan dahil oldu. 79. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu yaptığı klas vuruşla fileleri havalandırdı.

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