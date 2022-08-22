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Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken Adana Demirspor 6 puanda. 2 takımında liderlik için mücadele edeceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45
Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Süper Lig'in 3.haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor.


Haftanın son karşılaşmasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kazananın lider olacağı mücadelede iki takımında kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken deplasman ekibi Adana Demirspor'un 6 puanı bulunuyor.

Zorlu karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kamil Çetin yapıyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANADEMİRSPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

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