Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Süper Lig'in 3.haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Haftanın son karşılaşmasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kazananın lider olacağı mücadelede iki takımında kazanmak istiyor.
Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken deplasman ekibi Adana Demirspor'un 6 puanı bulunuyor.
Zorlu karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kamil Çetin yapıyor.
Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ADANADEMİRSPOR İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba