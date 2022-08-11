Haberler Fenerbahçe Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin uzun görüşmeler sonucunda takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci, katıldığı programda Jorge Jesus'un yeni adresi hakkında konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:12
Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında da Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Sahasında oynanan müsabakada 2-1'lik üstünlüğünü koruyamayan Kanarya, 1 puana razı oldu.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Birçok transfer yapan ve yenilenmiş kadrosuyla lige 'merhaba' diyen Fenerbahçe'de savunma kurgusu eleştiri topladı.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle o bölgede eksik kalan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Gustavo Henrique, Ümraniyespor maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "İki kulvarda mücadele etmek istiyorsanız bu tarz yorgunluklar olabiliyor.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Bazı oyuncular diğerleri gibi kolay kolay toparlayamıyorlar."

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Lig uzun bir maraton. Önümüze bakacağız ve inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

'JORGE JESUS BREZİLYA'YA DÖNEBİLİR'
Flamengo takımından Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un sene sonunda Brezilya'ya dönebileceği iddia edildi.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Deneyimli hocanın, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya'ya dönme fikrine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

VITOR PEREIRA'NIN YERİNE GEÇEBİLİR!
Brezilyalı gazeteci Mano'ya göre; Teknik direktör Jorge Jesus, sene sonunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın başına geçebilir.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Corinthians'ın, Libertodores Kupası'nda Flamengo'ya elenmesinin Pereira'nın geleceğini sorgulamaya açtığı ifade edildi.

Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

FLAMENGO TEKNİK DİREKTÖR ARAMIYOR!
Öte yandan söz konusu programda, Flamengo'nun herhangi bir teknik direktör arayışı içinde olmadığı vurgulandı.

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