Brezilyalı gazeteciden olay iddia! Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili Brezilya'dan gündem yaratan bir iddia geldi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili Brezilya'dan gündem yaratan bir iddia geldi.
Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, istediği başlangıcı yapamadı.
Jesus'un öğrencileri ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e diş geçiremedi ve turnuvaya veda etti.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında da Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Sahasında oynanan müsabakada 2-1'lik üstünlüğünü koruyamayan Kanarya, 1 puana razı oldu.
Birçok transfer yapan ve yenilenmiş kadrosuyla lige 'merhaba' diyen Fenerbahçe'de savunma kurgusu eleştiri topladı.
Kim Min-Jae'nin Napoli'ye satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle o bölgede eksik kalan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Gustavo Henrique, Ümraniyespor maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "İki kulvarda mücadele etmek istiyorsanız bu tarz yorgunluklar olabiliyor.
Bazı oyuncular diğerleri gibi kolay kolay toparlayamıyorlar."
Lig uzun bir maraton. Önümüze bakacağız ve inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
'JORGE JESUS BREZİLYA'YA DÖNEBİLİR'
Flamengo takımından Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un sene sonunda Brezilya'ya dönebileceği iddia edildi.
Deneyimli hocanın, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya'ya dönme fikrine sıcak bakabileceği öne sürüldü.
VITOR PEREIRA'NIN YERİNE GEÇEBİLİR!
Brezilyalı gazeteci Mano'ya göre; Teknik direktör Jorge Jesus, sene sonunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın başına geçebilir.
Corinthians'ın, Libertodores Kupası'nda Flamengo'ya elenmesinin Pereira'nın geleceğini sorgulamaya açtığı ifade edildi.
FLAMENGO TEKNİK DİREKTÖR ARAMIYOR!
Öte yandan söz konusu programda, Flamengo'nun herhangi bir teknik direktör arayışı içinde olmadığı vurgulandı.