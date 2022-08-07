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Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle beraber ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun için yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Serdar Dursun'un, ayrılma kararı alması halinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devreye girecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 11:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 12:37
Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor.

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Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu bağlamda gönderilecek adaylardan birinin de Serdar Dursun olması bekleniyor.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Serdar, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde önemli bir çıkış yakalamıştı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Tecrübeli golcü, ligin son çeyreğinda Fenerbahçe'nin gol yükünü çekmişti.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Bununla beraber bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Serdar, formayı Valencia ve Rossi'ye kaptırdı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe formasıyla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Serdar'ın, ayrılığı gündeme geldi.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Özellikle son oynanan Slovacko maçında bir hayli mutsuz olduğu gözlenen Serdar Dursun'un, Almanya'dan bir takımda görüştüğü biliniyordu.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçeli yetkililer, Serdar Dursun'un ayrılıp ayrılmayacağına dair net kararı, oyuncunun kendilerine vereceği cevapla belirleyecek.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

MENAJERİ MASAYA OTURACAK
Öte yandan Serdar'ın menajerinin, kısa süre içinde Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu toplantıda, Serdar'ın aldığı son karar değerlendirilecek.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Serdar'ın menajeri aracılığı ile 'ayrılıyorum' mesajı vermesi halinde ise sürprizler yaşanabilir.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

3 BÜYÜK KULÜP İSTİYOR
Yıldız golcünün Fenerbahçe ile ipleri koparması durumunda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devreye girecek.

Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'in devleri, Serdar'ın vereceği son kararı bekliyor.
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