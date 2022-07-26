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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Hafife almaz"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için hazırlandıklarını belirten Rumen teknik adam, Jorge Jesus'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 19:26
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Hafife almaz"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adamın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer yapamadık, oyuncu kaybettik. Fenerbhaçe birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda iyi bir hazırlık yapamadık. Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya geldik. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri var, bu hazırlığı yaptı. Yarın muazzamn seyirci desteği olacak. Bizi sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Erkekler savaşta şu anda. Tüm bunları düşününce Fenerbahçe ile bulunduğumuz durum farklı. Ama futbol bunlara bakmıyor, sahadaki oyunla neticeleniyor. Elimizden geldiğince başarılı olmak için hazırlıklarımızı tamamladık."

"HAKEMLER DURUMU ABARTABİLİYOR"

(Jorge Jesus'un çok fazla faul yaptılar söylemi)

"Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik durum gibi, abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Fenerbahçe'nin hazırlığı ve transferleri var. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli, onlar önceki maçta kontrol sahibiydi. Biz de kontrat ataklarla sonuç aradık. Sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun. Hakemler durumu abartabiliyor. O kadar faullük bir durum yoktu."

"JESUS HAFİFE ALMAZ"

"Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir. İki takım arasından da ön eleme noktasında en zor maça çıkılıyor. Fenerbahçeli oyuncular çok iyi hazırlandı. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Koşulları düşündüğümüzde, Ukraynalı futbolcuların yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, iyi transferler yaptı. Çok yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabaka olacak. Fenerbahçe maçı domine etmeye çalışacak. Bizim de umudumuz maçın dengeye oturması ve en sonunda kazanmak."

"İSTANBUL'A GELİNCE İYİ HİSSEDİYORUM"

"Hocalık geçmişimde en önemli deneyimleri Galatasaray ve Beşiktaş'da kazandım. Futbol hayatımda önemli bir yeri var Türkiye'nin. Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı söyleyebilirim. Taraftaralara çok saygı duyuyorum, onları takdir ediyorum. İstanbul'a gelince iyi hissediyorum. Türkiye benim için her zaman güzel bir ülke."

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