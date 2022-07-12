Tiago Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni sezondaki 4. transferini Tiago Çukur ile gerçekleştirdi. Resmi siteden, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. İstanbul'a gelen 19 yaşındaki oyuncu ile sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin ardından sözleşme imzalanacak. 1.96 boyundaki Çukur, santrfor mevkisinde görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Lig ekiplerinden Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen genç forvet, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol kaydetti.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

A Milli Takım'ın Litvanya ile 14 Haziran'da oynadığı karşılaşmada son 6 dakika oyuna giren Tiago Çukur, Feyenoord altyapısında futbola başladı. 2016'da AZ Alkmaar altyapısına geçti. A takıma yükselemeyince 2021'de Watford'a imza attı.