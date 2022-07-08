TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürdürülüyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürdürülüyor.
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken takıma katılacak isimler futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu.
Kadroya takviye yapmak isteyen Kanarya'da yönetim elini sıkı tutuyor.
Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe, transferlerini bu maça yetiştirmek istiyor.
Rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde orta saha için transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Ancak Kanarya'nın listesinde bulunan bir isimden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Vinicius Souza'nın La Liga ekibi Espanyol ile anlaştığı belirtildi.
Jose Sosa'nın takımdan ayrılışının yanı sıra Luiz Gustavo'nun da ayrılmasına kesin gözle bakılırken orta sahadaki derinliği artırmak için sarı-lacivertliler bu transferde ısrarcıydı.
Merkez orta sahaya transfer etmek için görüşülen 23 yaşındaki futbolcunun ismi birçok Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.
VINICIUS SOUZA KİMDİR?
Vinicius Souza 17 Haziran 1999 doğumlu. 23 yaşındaki Vinicius Souza, Belçika 2. Lig takımlarından Lommel SK oyuncusu ancak genç yıldız geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Lig takımlarından Mechelen'de kiralık olarak tamamladı.
Brezilyalı oyuncu 1.87 boyunda. Vinicius Souza merkez orta saha olarak görev yapsa da önlibero pozisyonunda da forma giyiyor. Sağ ayaklı oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Vinicius Souza futbola ülkesi Flamengo'da başladı. Vinicius Souza 2020 yılında 2,5 milyon euro bedelle Belçika ligi takımı Lommel SK'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren oyuncunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro.
Vinicius Souza 2021-2022 sezonunda takımı Mechelen ile 35 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Genç oyuncunun kariyerinde 57 maçı bulunuyor. Vinicius Souza ülkesinde alt yaş gruplarında milli takım formasını hiç giymedi.