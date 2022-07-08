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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilere listesinde bulunan Vinicius Souza'dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 18:27
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken takıma katılacak isimler futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Kadroya takviye yapmak isteyen Kanarya'da yönetim elini sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe, transferlerini bu maça yetiştirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde orta saha için transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Ancak Kanarya'nın listesinde bulunan bir isimden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Vinicius Souza'nın La Liga ekibi Espanyol ile anlaştığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Jose Sosa'nın takımdan ayrılışının yanı sıra Luiz Gustavo'nun da ayrılmasına kesin gözle bakılırken orta sahadaki derinliği artırmak için sarı-lacivertliler bu transferde ısrarcıydı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Merkez orta sahaya transfer etmek için görüşülen 23 yaşındaki futbolcunun ismi birçok Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

VINICIUS SOUZA KİMDİR?

Vinicius Souza 17 Haziran 1999 doğumlu. 23 yaşındaki Vinicius Souza, Belçika 2. Lig takımlarından Lommel SK oyuncusu ancak genç yıldız geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Lig takımlarından Mechelen'de kiralık olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Brezilyalı oyuncu 1.87 boyunda. Vinicius Souza merkez orta saha olarak görev yapsa da önlibero pozisyonunda da forma giyiyor. Sağ ayaklı oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Vinicius Souza futbola ülkesi Flamengo'da başladı. Vinicius Souza 2020 yılında 2,5 milyon euro bedelle Belçika ligi takımı Lommel SK'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren oyuncunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Vinicius Souza 2021-2022 sezonunda takımı Mechelen ile 35 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan kötü haber! Yeni adresi...

Genç oyuncunun kariyerinde 57 maçı bulunuyor. Vinicius Souza ülkesinde alt yaş gruplarında milli takım formasını hiç giymedi.

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