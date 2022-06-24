Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi kamp sürecini sürdüren Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kanarya, Shkupi ile oynadıkları hazırlık maçında 2 gol atan Sunday Adetunji için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Kanarya, sezon öncesi sıkı bir çalışma yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Taraftarlar hasret kaldıkları şampiyonluğun bu sezon gelmesini bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Bunun bilince olan yönetim ise transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Portekizli hocanın talimatları doğrultusunda hazırlanan listeye flaş bir isim katıldı.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Hazırlık maçında Shkupi'yle karşılaşan Kanarya, rakipten sürpriz bir ismi gündeme aldı.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

2 golle dikkat çeken Sunday Adetunji'yi listeye ekleyen sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun fiyatını da öğrendi.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Fotomaç'ın haberine göre; Makedon ekibi Sunday Adetunji için 2 milyon euro bonservis bedeli beklediğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Geçen sezon Rivers United'dan 2 bin 500 euro karşılığında Makedon ekibine transfer olan 24 yaşındaki forvet, sergilediği performansla dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

28 karşılaşmada görev yapan Adetunji, 20 kez ağları sarsarken 6 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Beşiktaş'la da adı anılan başarılı forvet için Shkupi'nin Hırvatistan'dan gelen 1.5 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 800 bin Euro.

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