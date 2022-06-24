TRANSFER HABERLERİ | 2 gol attı listeye girdi! Fenerbahçe'den Sunday Adetunji harekatı

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Kanarya, sezon öncesi sıkı bir çalışma yapıyor.
Taraftarlar hasret kaldıkları şampiyonluğun bu sezon gelmesini bekliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Kanarya, sezon öncesi sıkı bir çalışma yapıyor.
Taraftarlar hasret kaldıkları şampiyonluğun bu sezon gelmesini bekliyor.
Bunun bilince olan yönetim ise transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Portekizli hocanın talimatları doğrultusunda hazırlanan listeye flaş bir isim katıldı.
Hazırlık maçında Shkupi'yle karşılaşan Kanarya, rakipten sürpriz bir ismi gündeme aldı.
2 golle dikkat çeken Sunday Adetunji'yi listeye ekleyen sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun fiyatını da öğrendi.
Fotomaç'ın haberine göre; Makedon ekibi Sunday Adetunji için 2 milyon euro bonservis bedeli beklediğini ifade etti.
Geçen sezon Rivers United'dan 2 bin 500 euro karşılığında Makedon ekibine transfer olan 24 yaşındaki forvet, sergilediği performansla dikkatleri çekti.
28 karşılaşmada görev yapan Adetunji, 20 kez ağları sarsarken 6 da asist yaptı.
Beşiktaş'la da adı anılan başarılı forvet için Shkupi'nin Hırvatistan'dan gelen 1.5 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdiği öğrenildi.
24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 800 bin Euro.
Oyuncu Nijerya Milli Takımı'yla sadece 1 maça çıktı.
Sunday, santrforun yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.
Oyuncu profesyonel kariyerinde 65 maça çıktı 28 gol attı ve 10 da asist üretti.